Шольц испугался последствий победы России на Украине Шольц: победа Путина на Украине приведет к дорогостоящим последствиям

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Олаф Шольц

Победа российского президента Владимира Путина в конфликте на Украине обернется для Евросоюза серьезными последствиями, следует из публикации канцлера Германии Олафа Шольца на его странице в соцсети Twitter (X). Он убежден, что победа России повлечет дорогостоящие последствия, превышающие финансовую помощь Киеву.

Что произойдет, если Путин добьется успеха? Последствия для нас будут гораздо более дорогостоящими во всех отношениях, чем наша помощь Украине, — написал бундесканцлер.

Ранее послы стран Евросоюза согласовали документы, необходимые для предоставления Украине помощи в размере €50 млрд. Согласованный текст теперь должен быть одобрен Европарламентом. Ожидается, что Киев начнет получать средства с начала марта.

Против уже принятого решения выступала Венгрия. Премьер-министр страны Виктор Орбан заявлял, что украинский конфликт может быть решен только путем прекращения огня и переговоров. Иного способа, по его словам, нет. Именно поэтому Будапешт противился выделению Киеву средств, так как это как раз «военное решение» вопроса.

В свою очередь Шольц назвал недостаточной помощь для Украины, которую Евросоюз запланировал на 2024 год. Немецкий лидер призвал страны Евросоюза увеличить поддержку Киева.