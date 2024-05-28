Шольц и Токаев обсудили по телефону конференцию по Украине в Швейцарии

Фото: IMAGO/M. Popow/Global Look Press

Олаф Шольц

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели телефонные переговоры, сообщается на сайте немецкого правительства. Стороны обсудили украинский конфликт и мирную конференцию, которая должна состояться в Швейцарии в июне.

Канцлер Шольц говорил сегодня по телефону с президентом Казахстана Токаевым. <...> Другими темами, обсуждавшимися в разговоре канцлера с президентом Токаевым, были текущие события в регионе, российская спецоперация на Украине и ее последствия, а также приглашение Швейцарии на саммит в середине июня для обсуждения мира на Украине, — сказано в сообщении.

Шольц в беседе с Токаевым указал на важность максимально широкого участия мирового сообщества во встрече в Швейцарии. Помимо мирной конференции, лидеры обсудили отношения Германии и Казахстана, а также ситуацию в Центральной Азии.

Конференция по Украине пройдет в швейцарском Бюргенштоке с 15 по 16 июня. Президент Украины Владимир Зеленский счел не очень сильным решение американского коллеги Джо Байдена не приезжать на «саммит мира» в Швейцарии. Зеленский подчеркнул, что хотел бы видеть на мероприятии Байдена.

Ранее первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что конференция в Швейцарии не имеет перспектив без участия в ней России. Дипломат призвал учитывать позицию Москвы по конфликту.