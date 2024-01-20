Шольц и Сунак обсудили поддержку Украины Шольц и Сунак договорились о том, что Украина продолжит получать поддержку

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Канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Великобритании Риши Сунак провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы поддержки Украины, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт, передает РИА Новости. Политики сошлись во мнении о том, что Киев должен продолжать получать существенную и постоянную поддержку.

Канцлер Шольц обсудил с премьер-министром Сунаком текущую ситуацию на Украине в ходе телефонного разговора. Они выразили общее мнение о необходимости предоставления Украине значительной и стабильной поддержки, — подчеркнул Хебештрайт.

Ранее издание Die Welt сообщило со ссылкой на анонимного сотрудника администрации президента Украины Владимира Зеленского, что в Киеве обеспокоены бездействием властей Великобритании, считающейся одним из важнейших стратегических партнеров страны. По словам источника, недовольство у чиновников вызывает медлительность Лондона. Собеседник отметил, что из-за этого ВСУ не могут планировать свои действия в долгосрочной перспективе.

До этого сообщалось, что Украина передала правительству США список пожеланий по вооружению. В него вошли вертолеты Black Hawk и Apache, а также истребители F-16 и F-18, танки Abrams и другие образцы техники НАТО. По мнению аналитиков, в 2024 году ВСУ планируют вновь попытаться перейти в контрнаступление. Отправной точкой считается левый берег Днепра.