Шольц и Макрон призвали Путина к выводу войск с Украины

Эммануэль Макрон и Олаф Шольц / Фото Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Телефонный разговор между канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом России Владимиром Путиным и лидером Франции Эммануэлем Макроном состоялся 28 мая, сообщает ТАСС. Главной темой стали усилия по урегулированию ситуации на Украине, сообщил журналистам официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт. При этом Путина призвали к выводу российских войск с Украины.

Канцлер и французский президент настаивали на немедленном установлении режима прекращения огня и выводе российских войск. Они призвали российского президента к серьезным прямым переговорам с украинским президентом и поиску дипломатического решения конфликта, — сказал Хебештрайт.

По его словам, разговор состоялся по инициативе лидеров Германии и Франции, он продлился 90 минут.

Ранее бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что Киеву придется начать вести мирные переговоры с Москвой. Он считает, что к этому шагу Киев подтолкнет Запад, главным образом США. Экс-глава государства предупредил, что администрации союзников Украины будут в первую очередь думать не о ней, а о голосах выборщиков, среди которых уже растёт недовольство политикой в отношении страны.