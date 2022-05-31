Шольц: Греция передаст Украине танки советского образца Шольц заявил, что компенсирует Греции поставки Украине танков советского образца

Канцлер Германии Олаф Шольц / Фото Nicolas Landemard/Keystone Press Agency/Global Look Press

Греция передаст Украине танки советского образца, сообщил ТАСС со ссылкой на канцлера ФРГ Олафа Шольца. Отмечается, что Германия компенсирует греческой стороне передачу боевых машин и предоставит современные бронетранспортёры.

Я договорился с греческим премьер-министром, что мы хотим то же самое сделать вместе с Грецией, которая имеет такие системы. За это мы предоставим им немецкие бронированные машины. Это будет предметно финализировано министерствами обороны и оперативно реализовано, — заявил Шольц.

Известно, что сейчас Польша требует от Германии новейшие танки Leopard взамен 272 советских Т-72М1, которые передала Украине. В Германии претензии Варшавы считают некорректными.

Ранее агентство DPA со ссылкой на источники в кругах НАТО сообщило, что страны — члены Североатлантического альянса на неофициальном уровне договорились отказаться от поставок Украине определённых систем вооружений из-за риска прямой военной конфронтации с Россией. Речь идёт о поставках западных танков и боевых самолётов, которые Москва может расценить как вступление в конфликт. По этой причине в начале мая Шольц отказался отправлять Киеву немецкие танки.