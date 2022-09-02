Шольц заявил о готовности продолжить переговоры с Путиным

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Олаф Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о желании продолжить переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Во время встречи с жителями Эссена, трансляция которой велась на сайте Welt, политик заявил, что находится в тесном контакте с российским лидером и не будет прекращать взаимодействие.

Я встречался с российским президентом в Москве за длинным столом. Я много раз общался с ним по телефону. И я скажу четко, что продолжу это делать, — сказал Шольц.

Канцлер Германии ранее уже говорил о важности диалога с президентом России. По словам Шольца, прямой контакт особенно важен во время кризиса, и именно так политик может донести Москве позицию Запада. В то же время канцлер не считает возможной нормализацию отношений с Россией в «обозримом будущем».

Во время своей речи Шольц также заявил, что Германия в качестве страны — члена Североатлантического альянса продолжит поддерживать Украину. При этом, по словам политика, нельзя допустить прямой конфронтации НАТО с Россией, поэтому Берлин «тщательно взвешивает» каждый шаг.

Ранее финский политолог Йохан Бекман заявил, что Запад поставляет оружие на Украину в рамках применения пятой статьи устава Североатлантического альянса. По его мнению, эти действия незаконны из-за внеблокового статуса Киева.