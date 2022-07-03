Шольц: Германия обсуждает с союзниками гарантии безопасности для Украины Канцлер ФРГ Шольц: Германия обсуждает с союзниками гарантии безопасности для Украины

Фото: Christoph Soeder/Global Look Press

Канцлер Олаф Шольц беседует с Тиной Хассель, главой столичной студии ARD

Немецкие власти обсуждают со своими союзниками вопросы предоставления гарантий безопасности для Украины, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью телеканалу ARD, передает ТАСС. Он отметил, что речь идет о том времени, когда российская спецоперация на Украине подойдет к концу.

Мы обсуждаем с близкими союзниками вопрос гарантий безопасности, которые мы можем предоставить. Это продолжающийся процесс. Ясно, что это будет не то же самое, как в случае, если бы кто-то был членом НАТО, — заметил он.

По его словам, подготовка к дню, когда завершится российская спецоперация, ведется на дипломатическом уровне нескольких стран. Конкретные государства, которые участвуют в процессе, Шольц называть не стал.

О том, что Германия готова предоставить Украине гарантии безопасности по окончании спецоперации РФ, ранее заявляла министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок. С аналогичным заявлением выступила и Великобритания.

27 июня президент Украины Владимир Зеленский в ходе участия в саммите G7 вновь попросил у лидеров западных стран предоставить гарантии безопасности. Он также попросил помощи в вопросе восстановления страны и призвал к содействию в экспорте зерна. В ходе своего выступления украинский лидер подчеркнул необходимость ужесточения антироссийских санкций.