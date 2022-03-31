Шольц: ФРГ уже в этом году устранит зависимость от энергоресурсов России

Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что его страна уже в текущем году может устранить зависимость от российских энергоресурсов. По его словам, текущая ситуация в Европе не мешает Германии в достижении этой цели, но «этот шаг делается не за два дня», передаёт ТАСС.

Вероятно, в течение года мы сможем устранить зависимость от импорта нефти и угля, для газа потребуется больше времени, — сказал он.

Шольц отметил, что власти ФРГ работают над независимостью от импорта энергоресурсов из РФ. Канцлер также заявил, что германские предприятия «хотят, могут и будут» платить за российский газ в евро.

Ранее вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек сообщил, что Германия не будет платить за поставляемый РФ природный газ в рублях и тем самым нарушать действующие контракты. По его словам, такой же позиции придерживаются и немецкие компании. Он добавил, что Германия обеспечена энергоресурсами: хранилища газа заполнены на 25%, и страна не испытывает перебоев в снабжении.

23 марта президент России Владимир Путин направил поручение правительству дать директиву компании «Газпром» по изменению валюты платежей за природный газ в действующих контрактах на рубли. По словам президента, изменения коснутся исключительно валюты, в которой будут произведены последующие платежи.