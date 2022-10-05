Шольц: ФРГ обеспечит свою энергобезопасность и без «Северных потоков»

Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Олаф Шольц

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что страна способна обеспечить свою безопасность в области энергетики, невзирая на события с «Северными потоками». Инциденты с газопроводами он назвал «драматичными разрушениями» на пресс-конференции после совещания с главами правительств федеральных земель, сообщает РИА Новости.

Германия, пожалуй, сможет обеспечивать свою энергобезопасность, несмотря на то, что нет больше газа, который шел бы из России в Германию через трубопроводы, и то, что мы узнали о драматичных разрушениях в некоторых из них в Балтийском море, — подчеркнул канцлер.

Шольц при этом поведал об успехах Германии в вопросе энергобезопасности. По его словам, заключены новые договора по импорту газа, будут строиться резервуары для СПГ. В настоящее время уровень заполненности газовых хранилищ в стране дошел до 92%, добавил он.

Рассказал Шольц и о соглашении по стабилизации энергокризиса между Берлином и федеральными землями. Согласно ему, предусмотрены пакеты помощи общей стоимостью в €250 млрд.

Ранее стало известно, что Олаф Шольц в ходе визита в ОАЭ в конце сентября подписал контракт в сфере энергетической безопасности и развития промышленности. С президентом ОАЭ шейхом Мухаммадом ибн Заид Аль Нахайяном им было достигнуто соглашение о поставках в ФРГ сжиженного природного газа.