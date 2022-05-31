В Германии появится «самая большая традиционная армия в Европе» среди стран-членов НАТО, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. По его словам, которые приводит ТАСС, увеличение численности вооруженных сил «значительно укрепит безопасность страны и ее союзников».
Германия скоро будет иметь самую большую обычную армию в Европе в рамках НАТО, — сказал Шольц.
Он также выразил негативное отношение к критике в адрес властей ФРГ, связанной с отсутствием военной поддержки Украины.
Мы передали оружие и будем поставлять больше вооружений, — подчеркнул канцлер.
Ранее сообщалось, что Министерство обороны ФРГ и НАТО не могут урегулировать вопрос о поставках боевой техники на Украину. По словам немецких журналистов, подобный «хаос» вызывает недовольство депутатов Бундестага, которые критикуют ведомство за неспособность принять решение. Отмечается, что некоторые заявления Альянса и Бундесвера противоречат друг другу.