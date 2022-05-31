Шольц: армия Германии будет самой большой в Европе Канцлер ФРГ Шольц заявил, что армия Германии будет самой большой в ЕС среди стран НАТО

Канцлер Германии Олаф Шольц c солдатами группы специального назначения / Фото Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

В Германии появится «самая большая традиционная армия в Европе» среди стран-членов НАТО, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. По его словам, которые приводит ТАСС, увеличение численности вооруженных сил «значительно укрепит безопасность страны и ее союзников».

Германия скоро будет иметь самую большую обычную армию в Европе в рамках НАТО, — сказал Шольц.

Он также выразил негативное отношение к критике в адрес властей ФРГ, связанной с отсутствием военной поддержки Украины.

Мы передали оружие и будем поставлять больше вооружений, — подчеркнул канцлер.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны ФРГ и НАТО не могут урегулировать вопрос о поставках боевой техники на Украину. По словам немецких журналистов, подобный «хаос» вызывает недовольство депутатов Бундестага, которые критикуют ведомство за неспособность принять решение. Отмечается, что некоторые заявления Альянса и Бундесвера противоречат друг другу.