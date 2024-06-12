«Шок и гнев»: члены партии Макрона отреагировали на роспуск Нацсобрания Bloomberg: роспуск Нацсобрания вызвал гнев и шок в партии Макрона

Фото: IMAGO/Alexis Sciard/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Решение президента Франции Эммануэля Макрон распустить Национальное собрание (нижняя палата парламента) и назначить досрочные выборы вызвало волну недовольства в его партии «Ренессанс», пишет Bloomberg со ссылкой на опрошенных политиков и собственные источники. Указывается, что многие до сих пор так и не смогли осмыслить действия политика и считают их «авантюрой».

Когда Макрон объявил о своем решении, в наших рядах были шок и гнев. Было такое ощущение, будто он послал нас сражаться в проигрышной битве, — признался депутат от «Ренессанса» Кристоф Марион.

Другой собеседник агентства констатировал, что решение Макрона ставит под угрозу некоторые международные приоритеты Франции. В частности, неясной остается судьба программы по борьбе с изменением климата.

Ранее Макрон объявил, что принял решение о роспуске Национального собрания и проведении досрочных выборов. Первый тур голосования назначен на 30 июня, второй — на 7 июля. Макрон согласился с тем, что рейтинг президентской партии «Ренессанс» не может считаться хорошим результатом для политических объединений, «защищающих Европу».

Политолог Андрей Быстрицкий назвал роспуск Национального собрания обычной политической уловкой на фоне падения лояльности со стороны граждан, а также поражения партии «Ренессанс» на выборах в Европарламент. Произошедшее является лишь технической процедурой, однако она показывает непопулярность политической стратегии Макрона, считает эксперт. Быстрицкий добавил, что выиграть выборы в Европарламент бесспорно удалось правым, но этот орган мало что решает.