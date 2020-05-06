Шойгу назвал дату начала вывода российских военных из Италии

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Вывод из Италии российских военных специалистов, помогавших в борьбе с коронавирусом, начнётся 7 мая. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Завтра начинаем вывод подразделений РХБ защиты из Италии, — цитирует министра ТАСС.

Шойгу поручил главе Генштаба Валерию Герасимову организовать торжественную встречу подразделений и представить предложения по поощрению наиболее отличившихся врачей и военнослужащих.

В конце марта 15 самолётов Минобороны доставили в Италию российских военных вирусологов, эпидемиологов, врачебно-сестринские бригады и оборудование для диагностики и дезинфекции. Россияне работали в Бергамо — одном из наиболее пострадавших от COVID-19 городе Италии.

Ранее NEWS.ru специалисты войск РХБ России оказывали аналогичную помощь Сербии. Они провели дезинфекцию медучреждений в двух городах республики.