Шмыгаль заявил о взрывах на предприятиях и объектах газодобычи Украины

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что на предприятиях и объектах газодобычи страны произошли взрывы, передает издание «Страна.ua». По его словам, взрыв, в частности, произошел на предприятии «Южмаш» в Днепре.

Пока над Киевом пролетают ракеты. Сейчас бомбят нашу газодобычу, бомбят наши предприятия в Днепре, «Южмаш», — сказал он.

Глава областной военной администрации Одесской области Максим Марченко ранее заявил, что в области зафиксирован удар по объекту инфраструктуры. Он также призвал жителей оставаться в укрытиях.

17 ноября на всей территории Украины объявлена воздушная тревога, пишут местные Telegram-каналы. Так, по данным портала «Повітряна Тривога» сигнал сработал в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Киевской, Винницкой, Житомирской, Львовской, Хмельницкой, Волынской, Ровненской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновецкой, Закарпатской областях Украины, а также на территориях Херсонской, Запорожской и Донецкой областей, находящихся под контролем ВСУ, и в Киеве.