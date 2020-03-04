https://static.news.ru/photo/e753010a-5e3d-11ea-86aa-fa163e074e61_660.jpg Денис Шмыгаль Фото: kmu.gov.ua

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выдвинул кандидатуры министров. Соответствующее предложение внесено в Верховную раду.

Депутат от пропрезидентской фракции «Слуга народа» Александр Качура опубликовал фотографию этого постановления в своём Telegram-канале. Шмыльга предложил 10 министров и трёх вице-премьеров.

Вношу по предложению депутатской фракции «Слуга народа» в Верховной раде, которая имеет право коалиции депутатских фракций, представление о назначении, — говорится в документе.

4 марта премьер-министра Украины Алексея Гончарука отправили в отставку. Такое решение одобрили 353 депутата при необходимых 226. Его должность занял Денис Шмыгаль. Выступая в Раде, он предложил пересмотреть бюджет на 2020 год в целях недопущения экономического кризиса. В частности, он считает необходимым урезать зарплаты чиновникам, писал NEWS.ru.