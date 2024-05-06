Шмыгаль: Украина в шаге от вступления в НАТО

Фото: IMAGO/Tairo Lutter/Global Look Press

Денис Шмыгаль

На сегодняшний день Украина находится всего в одном шаге от вступления в НАТО, заявил в интервью канадскому телеканалу CBC премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Он подчеркнул, что украинские вооруженные силы работают в соответствии со стандартами Альянса, были проведены все необходимые реформы.

Наша армия работает в соответствии со стандартами НАТО. Мы провели все необходимые реформы, и теперь мы в шаге от приглашения, — заявил Шмыгаль.

Премьер-министр напомнил, что Украина подала заявку на вступление в НАТО в сентябре 2022 года. Государство рассчитывает получить ответ на нее на саммите Альянса, который пройдет в июле. При этом Шмыгаль уверен, что поражение Украины в конфликте привело бы к началу третьей мировой войны.

Ранее Шмыгаль заявил, что Украина будет крайне признательна западным партнерам, если они примут решение ввести свои войска на территорию страны. При этом на сегодняшний день ВСУ нуждаются лишь в поставках оружия и военной техники.

Позднее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что республика не станет отправлять свои войска на Украину. По его словам, подготовка к этому в настоящее время не ведется.