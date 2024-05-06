Шмыгаль: Украина будет благодарна Западу за введение войск в страну

Фото: U.S. Army photo by Staff Sgt. Thomas Mort

Киев будет крайне признателен, если западные партнеры примут решение ввести свои войска на территорию Украины, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в интервью телеканалу CBC. Вместе с тем политик отметил, что в текущих условиях власти просят у союзников лишь оружие и военную технику.

Если <...> партнеры примут решение ввести своих солдат, или инструкторов, или консультантов на территорию Украины, мы будем им признательны за это. <...> Если придет время [для ввода западных войск], мы будем абсолютно благодарны и будем рады, — заявил Шмыгаль.

Ранее глава Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон играет с огнем, затевая дискуссии об отправке войск на Украину. По его словам, многие политики на Западе демонстрируют политический инфантилизм.

Он отметил, что западные политические деятели приносят в жертву национальные интересы своих стран в угоду политической конъюнктуре. Складывается впечатление, будто они не осознают риски эскалации и разрастания кризиса на Украине, подчеркнул дипломат. Он также добавил, что все предупреждения России игнорируются.