Премьер Украины призвал устроить россиянам холодный душ Премьер Украины призвал ЕС устроить россиянам холодный душ в виде запрета на визы

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал Евросоюз устроить гражданам России холодный душ в виде запрета на выдачу туристических и студенческих виз, передает агентство DPA. По его мнению, невозможно разделить россиян «на хороших и плохих». Политик также отметил, что часть россиян ведет красивую жизнь на Западе и с шиком проводит отпуск.

Невозможно разделить россиян на хороших и плохих. <...> Необходимо устроить холодный душ российскому обществу в форме запрета на выдачу виз туристам и студентам, — сказал Шмыгаль.

Говоря о финансовой поддержке ЕС Киева, глава кабмина подчеркнул, что Украина получила от Еврокомиссии первый транш в размере €1 млрд и ожидает еще €5 млрд уже в сентябре.

31 августа Евросоюз достиг компромисса о полной заморозке соглашения об упрощении визового режима с Россией. По словам верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, в Брюсселе договорились о необходимости выдавать въездные документы «специфическим группам россиян».

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что жители Евросоюза также столкнутся с неудобствами, приезжая в РФ, если власти ЕС введут ограничения на выдачу виз россиянам.