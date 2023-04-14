Шмыгаль обсудил с главой Минтранса США Буттиджичем восстановление Украины

Перспективы восстановления критической инфраструктуры Украины обсудил с министром транспорта США Питером Буттиджичем премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Как написал он в своем Telegram-канале, разговор зашел также и о развитии логистических маршрутов западного направления.

С министром транспорта США Питером Буттиджичем проговорили о восстановлении критической инфраструктуры. Логистика - важный аспект работы экономики, поэтому развиваем западные маршруты. Внедряем концессию для привлечения частных компаний, — написал Шмыгаль.

Шмыгаль в ходе встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином в Вашингтоне обратился с просьбой о дальнобойных ракетах и истребителях, сообщает американское военное ведомство. По его мнению, таким образом Штаты проявят себя как мировой лидер.

Ранее сообщалось, что Париж готов оказать Киеву долгосрочную финансовую помощь в размере €2 млрд. Шмыгаль уточнил, что заверения в предоставлении такой помощи получил от французского министра экономики Брюно Ле Мэра. Он добавил, что часть этих средств будет направлена на восстановление страны.