Шмыгаль назвал возможные сроки поставок оружия Украине Шмыгаль: Киеву дадут вооружение спустя недели после одобрения в конгрессе США

Фото: МО Украины

Киев получит военную помощь от США в течение нескольких недель после одобрения этого законопроекта в американском конгрессе, заявил глава украинского МИД Денис Шмыгаль. По его словам, такие сроки ему озвучили американские чиновники, передает Reuters.

Это произошло во время встречи с лидером демократов в Сенате Чаком Шумером. Политик из Штатов выразил надежду, что Сенат примет дополнительную помощь Украине уже в эти выходные.

И мы собираемся сделать все возможное, надеюсь, уже в эти выходные, когда Палата представителей пришлет нам законопроект, чтобы сделать это здесь, в Сенате. Это очень, очень важно для нас, — подчеркнул Шумер.

Ранее высокопоставленные офицеры украинской армии на условиях анонимности сообщили, что линия обороны может обвалиться этим летом из-за преимущества российских войск. Вооруженные силы РФ имеют преимущество в численности войск и вооружении, поэтому смогут «прорвать линию фронта и разрушить ее на некоторых участках». Офицеры при этом отметили, что рассчитывать на вероятные ошибки России — это не стратегия.

Politico недавно писало, что ряд министров иностранных дел стран НАТО «неоднозначно отреагировали» на предложение генсека Альянса Йенса Столтенберга создать новый фонд помощи Украине в $100 млрд. В ответ на эту инициативу некоторые главы МИД «закатили глаза».