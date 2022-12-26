Шмыгаль назвал сумму, которую даст Запад на восстановление энергосистемы Шмыгаль: Запад выделит $1,5 млрд на восстановление энергосистемы

Фото: Pavlo Palamarchuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украина

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Запад выделит Киеву $1,5 млрд на восстановление энергосистемы. На своей странице в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена) он написал, что в республику ежедневно прибывает дополнительное оборудование для ремонта инфраструктуры.

Есть заявленная поддержка почти на $1,5 млрд. Каждый день приезжает дополнительное оборудование для ремонта поврежденной инфраструктуры, — написал Шмыгаль.

Кроме того, он отметил, что на Украину уже прибыло более 200 грузов с энергетическим оборудованием.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко ранее сообщил, что энергосистема страны может быть полностью восстановлена к лету 2023 года. Он подчеркнул, что данный прогноз сработает, если обстрелы критической инфраструктуры будут полностью прекращены. При другом развитии событий говорить о восстановлении энергосистемы нет никакого смысла, добавил он.

Накануне украинские СМИ сообщили со ссылкой на местных жителей о том, что в Киеве прогремело несколько взрывов. Очевидцы отметили, что они были слышны на левобережной части столицы. Klymenko Time отмечало, что взрывы «связаны с работой украинских военных» и являются плановыми.

С 10 октября ВС РФ наносят удары по украинской критической инфраструктуре. Они начались через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят спецслужбы Украины.