Шмыгаль назвал сроки вступления Украины в Евросоюз Шмыгаль: Украина вступит в Евросоюз в течение двух лет

Фото: Thomas Imo/PHOTOTHEK/Global Look Press

Денис Шмыгаль

Украина станет членом Евросоюза в течение двух лет, заявил в беседе с Politico премьер-министр страны Денис Шмыгаль. По его словам, власти Украины не намерены мириться с вариантом медленного развития событий, и приложат все усилия, чтобы государство оказалось в рядах ЕС как можно раньше.

Мы прилагаем все максимальные усилия для того, чтобы Украина стала полноправным членом Евросоюза. Это имеет решающее значение для всех украинцев. <...> Я уверен, что в течение двух лет мы будем полностью готовы стать частью Европейского Союза, — сказал Шмыгаль.

Он подчеркнул, что у Украины, в отличие от других кандидатов, есть уникальный шанс вступления в ЕС. По словам политика, страна заплатила огромную цену за желание стать членом союза. Также Шмыгаль утверждает, что более 90% процентов населения страны поддерживают вступление в Евросоюз, и такого единодушия нет ни в одном другом государстве.

Как заявила ранее зампред Европарламента Катарина Барли, Украина не сможет стать членом Евросоюза до 2029 года. По ее мнению, вступление страны в ЕС невозможно в течение следующего созыва ЕП, который будет избран в 2023 году. Зампред ЕП объяснила, что на данный момент Украина не соответствует ни одному из критериев, необходимых для вступления в ЕС. В сообществе должны произойти перемены, чтобы оно могло принять такие страны, как Украина, пояснила Барли. И хотя переговоры об этом уже ведутся, до фактического присоединения пройдет «намного больше времени», добавила она.