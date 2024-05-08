Шмыгаль намекнул Западу на помощь в восстановлении энергообъектов Украины Шмыгаль: восстановление энергообъектов Украины обойдется в $1 млрд

Фото: IMAGO/Tairo Lutter/Global Look Press

Денис Шмыгаль

На Украине уничтожено или повреждено более 800 энергетических объектов, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. По его словам, опубликованным в Telegram-канале, восстановление инфраструктуры оценивается в $1 млрд, и Киеву в этом вопросе понадобится помощь Запада.

Уничтожено или повреждено более 800 объектов теплоснабжения. Мы потеряли до 8 ГВт энергогенерации. Чтобы восстановить утраченное, необходима колоссальная сумма: около $1 млрд. Необходимость в наращивании помощи от партнеров, — написал Шмыгаль.

Украинский премьер отметил, что в фонде поддержки энергетики собрали более €410 млн и запускается новая программа стоимостью $190 млн. Он подчеркнул, что необходимо удвоить усилия по привлечению ресурсов для восстановления объектов.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что страна не успевает восстанавливать энергосистему, пострадавшую после недавних обстрелов со стороны российских войск. По его словам, часть объектов была полностью уничтожена. Глава ведомства предположил, что наиболее пострадавшие из них могут не подлежать восстановлению.

Позже стало известно, что в часы вечернего пика потребления электричества Украина была вынуждена обращаться за помощью к энергосистемам Польши и Румынии. Потребности также покрывались собственной генерацией и коммерческим импортом.