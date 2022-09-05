Шмыгаль и Шольц обсудили поставку Украине танков Leopard 2 DPA: Шмыгаль и Шольц обсудили поставку Украине танков Leopard 2

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе воскресной встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем предложил пути, по которым Германия могла бы поставлять Киеву танки Leopard 2. Об этом сообщает немецкое информационное агентство DPA. При этом все подробности разговора Шмыгаль раскрывать не стал.

Мы обсуждали этот вопрос. Мы даже предложили пути, по которым Германия могла бы поставить Украине эти танки, — сказал премьер-министр.

Он подчеркнул, что не может раскрыть все подробности разговора. При этом Шмыгаль добавил, что стороны обсуждали вопросы о танках и других военных системах для Украины «абсолютно конструктивно».

По словам Шмыгаля, он настроен оптимистично в отношении того, что танки будут поставлены Киеву.

Также в воскресенье, 4 августа, в немецком Кёльне прошли массовые митинги против поставок оружия на Украину. Уличное шествие началось от Кёльнского собора. Также среди главных требований протестующих были отмена санкций против РФ и введение в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2».

2 сентября в немецком городе Касселе (федеральная земля Гессен) произошли столкновения полиции и протестующих против оборонной промышленности и поставок оружия, в том числе на Украину. По данным правоохранителей, восемь стражей порядка получили легкие ранения.