Фото: Arnulf Hettrich/www.imago-images.de/Global Look Press

Власти Греции принимают меры для борьбы с коронавирусом и сделают всё необходимое для защиты людей. Об этом заявил министр здравоохранения страны Василис Кикилиас.

Со вчерашнего дня мировое сообщество официально находится в режиме пандемии. Настал великий час. Настал час битвы, — цитирует руководителя ведомства РИА Новости. Министр привёл слова премьера Греции Кириакоса Мицотакиса, который...