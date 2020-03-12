Ясли, детские сады и все школы федеральной земли Бавария в Германии будут закрыты с 16 марта до начала пасхальных каникул 6 апреля из-за пандемии коронавируса.
Школы также будут закрыты в земле Саар. Власти Северного Рейна — Вестфалии примут решение относительно возможности продолжения работы учебных заведений 13 марта,
Представитель Министерства здравоохранения ФРГ заявил, что коронавирусная инфекция продолжит распространяться по территории страны, несмотря на вводимые властями ограничения. Канцлер Ангела Меркель не исключает, что COVID-19 может заразиться до 70% населения Германии. При этом политик не считает адекватной идею закрытия границ, писал NEWS.ru.
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