Школы Польши останутся на «дистанционке» до Рождества

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Обучение в польских школах продолжат в дистанционном режиме до Рождества из-за ситуации с коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19), заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий во время пресс-конференции в Варшаве 21 ноября.

Мы решили продолжать режим закрытия школ до 23-24 декабря, — цитирует политика РИА Новости.

Он отметил, что ради изоляции детей в республики приняли решение провести школьные каникулы одновременно сразу после рождественских и новогодних праздников, а не в разное время, как это было принято до пандемии.

Накануне стало известно, что отсутствие защитных масок на лице в общественных местах на Украине теперь считается административным правонарушением. Соответствующий документ вступил в силу 21 ноября 2020 года. Инициатива является мерой борьбы с распространением коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). Постановление подразумевает денежные взыскания в размере от 170 до 255 гривен (от $6 до $9). Наказывать граждан будут в общественных зданиях, сооружениях, транспорте во время действия карантина. В указе уточняется, что маска или респиратор должны закрывать и рот, и нос.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Израиля планируют закупить полтора миллиона доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом рассказал посол страны в России Бен Цви. Он отметил, что точные даты поставок пока не определены.