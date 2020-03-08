Министр здравоохранения Испании Сальвадор Илья рассказал о мерах по борьбе с коронавирусом в стране. Начиная с 11 марта все школы и университеты автономного сообщества Мадрид (включает столицу страны) будут закрыты.
Карантин продлится 15 дней и затронет около 95 тысяч преподавателей и примерно 1,2 млн студентов,
Ранее NEWS.ru писал, что коронавирус продолжает распространяться по миру. В настоящее время заболевание зарегистрировано в 101 стране. За последние сутки первые случаи заражения были зафиксированы в Болгарии, Коста-Рике, Молдавии, Французской Гвиане, на Мальдивах, Мальте, датских Фарерских островах и на французском карибском острове Мартиника.
Число случаев заражения на территории Испании приближается к тысяче. Всего от заболевания скончались 25 человек.
Общее число заражённых превысило 110 тысяч человек, умерли 3,8 тысячи, выздоровели более 62 тысяч пациентов.
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