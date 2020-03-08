https://static.news.ru/photo/36c7f1ae-46cf-11ea-9a48-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ondrej Deml/CTK

Министр здравоохранения Испании Сальвадор Илья рассказал о мерах по борьбе с коронавирусом в стране. Начиная с 11 марта все школы и университеты автономного сообщества Мадрид (включает столицу страны) будут закрыты.

Карантин продлится 15 дней и затронет около 95 тысяч преподавателей и примерно 1,2 млн студентов, передаёт Pais. Также прекратят работу детские сады региона.

Ранее NEWS.ru писал, что коронавирус продолжает распространяться по миру. В настоящее время заболевание зарегистрировано в 101 стране. За последние сутки первые случаи заражения были зафиксированы в Болгарии, Коста-Рике, Молдавии, Французской Гвиане, на Мальдивах, Мальте, датских Фарерских островах и на французском карибском острове Мартиника.

Число случаев заражения на территории Испании приближается к тысяче. Всего от заболевания скончались 25 человек.

Общее число заражённых превысило 110 тысяч человек, умерли 3,8 тысячи, выздоровели более 62 тысяч пациентов.