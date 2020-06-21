Школьники написали сочинение о своих похоронах и выбрали дизайн гроба

https://static.news.ru/photo/5e09fa1e-b38f-11ea-b7cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Учащиеся восьмых классов школы при церкви Святого Павла в городе Лестер на территории Великобритании задали написать необычную работу. В своём сочинении ребятам предложили описать собственные похороны.

Перед выполнением задания ребята получили анкеты с вопросами по поводу проведения церемонии. Так, в частности, британским школьникам предложили выбрать музыку для своих похорон. Кроме того, дети должны были написать, какие цветы они предпочли бы «видеть» на могиле.

Также юные британцы по ходу выполнения задания выбрали наиболее подходящий дизайн гроба, в котором они, по собственному усмотрению, могли бы быть погребены.

Позднее администрация школы принесла извинения, объяснив, что задание было выслано школьникам по ошибке, передаёт The Sun.

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