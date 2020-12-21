12-летний школьник устроил подпольную дискотеку в школьном туалете

https://static.news.ru/photo/ef8fcfba-42d5-11eb-82b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: unsplash.com

Несовершеннолетний подросток организовал подпольную рейв-дискотеку в своей школе. 12-летний Кэл Белл из Великобритании устроил тусовку во время большой обеденной перемены прямо в школьном туалете.

При этом все оргвопросы легли на плечи мальчугана. За неделю до мероприятия он оповестил о нём всех восьмиклассников в соцсети, пригласив всех собраться в мужской уборной. В день дискотеки он пронёс в школу необходимое оборудование — колонку и разноцветные светильники. В назначенный час парень включил музыку и стал раздавать участникам рейв-пати газировку и шоколадные батончики.

Грозная бригада разгневанных учителей нагрянула лишь через полчаса, чтобы отправить танцующую детвору по классам. Преподаватели разогнали участников, а технику отобрали. Затем последовал разоблачительный звонок родителям.

Однако на удивление педагогов колледжа Святого Антония, где учится Кэл, родители не стали наказывать сына.

Когда мы спросили его, почему он это сделал, он сказал нам, что в школе скучно и что им нечего делать в обеденное время, — рассказала мать юного диджея Луиза Белл, её слова приводит The Mirror и The Sun.

Она вспомнила, что в день рейва Кэл с самого утра вёл себя нетипично: рано встал, вовремя собрался в школу. При этом выглядел радостным. Когда в ответ на расспросы он сообщил о предстоящей дискотеке, она сочла это шуткой.

Женщина призналась, что едва не расхохоталась в телефон, когда учителя описывали ей детали грубой провинности ребёнка. Обсудив вместе с супругом дальнейшие действия, она приняла решение не ругать мальчика, чтобы не отбить у него любовь к музыке.

К тому же год и без того был слишком сложным, чтобы злиться друг на друга из-за такого креатива, отметила мама школьника.

О нашумевшем увлечении ребёнка она также рассказала в соцсетях. И получила волну эмоциональной поддержки от пользователей, которые по достоинству оценили креатив подростка.

Ранее в Австралии, как писал NEWS.ru, подростки угнали у телеведущего машину во время прямого эфира.