Школьница ударила ножом в спину одноклассницу из списка жертв В Венгрии 12-летняя школьница воткнула однокласснице нож в спину

Фото: Sutton Motorsports/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ученица шестого класса нанесла однокласснице удар 20-сантиметровым ножом в спину в область сердца в Венгрии, сообщает местное издание Blikk. 12-летняя ученица пронесла орудие в школу в сумке и спрятала его под партой.

По данным СМИ, трагедия произошла в начальной школе округа Дьер-Мошон-Шопрон. Пострадавшую девочку Миреллу на вертолете скорой помощи доставили в больницу в тяжелом состоянии. Школьницу прооперировали, сейчас ее состояние стабильное, она остается в реанимации.

В настоящий момент ведется расследование. Отмечается, что у напавшей девочки нашли список с именами одноклассников, предположительно, возможных жертв. В нем было и имя пострадавшей.

Мотивы шестиклассницы пока не известны, по словам преподавателей, она была тихой и прилежной. Сейчас подросток находится в центре временного содержания несовершеннолетних.

Ранее сообщалось о школьнице из Пермского края, которую избили сверстницы из-за того, что она якобы распустила слухи о беременности одной из нападавших. Однако на самом деле одна из обидчиц сама соврала всем о том, что она беременна, после чего без причины решила перекинуть вину на пятиклассницу. В Сети распространилось видео, на котором зовущей на помощь девочке школьницы закрывают рот, заставляют вставать на колени и извиняться.