Школа попросила родителей опоздавших учеников не кидать детей через забор

https://static.news.ru/photo/39ff47fc-2750-11eb-a190-fa163e074e61_660.jpg Фото: EthanNSequitur /twitter.com

Во Франции начальная школа Trillade, находящаяся в Авиньоне, разместила на своём заборе странный плакат. На нём администрация учебного заведения обратилась к родителям опоздавших учеников с просьбой не перебрасывать их через запертые ворота.

Вместо этого провожающим детей на учёбу школа предложила дождаться, когда двери откроют в 10 или 15 часов (по местному времени).

Как рассказала директор Trillade Сана Мезиан изданию La Provence, родители «буквально бросали своих детей» через ворота. Дело в том, что их закрывают перед началом уроков и из-за этого детей перекидывали через ограждение. Оказалось, что таких случаев было несколько. По словам Мезиан, о травмах ничего не известно, но этих прецедентов было достаточно, чтобы заставить администрацию создать плакат с предупреждением.

Ранее учащиеся одной из калининградских школ отравились едой в столовой. Следовали проведут проверки в учебном заведении, в котором семеро учащихся были вынуждены обратиться за медицинской помощью из-за пищевого отравления, сообщал NEWS.ru.