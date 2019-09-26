https://static.news.ru/photo/086f38ea-e0fd-11e9-aa30-fa163e074e61_660.jpg Фото: SVEN SIMON/Global Look Press

Богослужение пройдёт в церкви Святого Сульпиция в Париже 30 сентября в день национального траура, объявленного в связи со смертью экс-президента Франции Жака Ширака.

Политик, который скончался на 87-м году жизни 26 сентября, будет похоронен на кладбище Монпарнас рядом с могилой своей старшей дочери Лоуренс. Об этом агентству France Presse сообщили родственники умершего. Смерть дочери, страдавшей нервной анорексией, в апреле 2016 года стала серьёзным ударом для Ширака.

Jacques #Chirac sera inhumé au cimetière du Montparnasse auprès de sa fille Laurence a annoncé sa famille #AFP pic.twitter.com/7VKV6ugdaF — Agence France-Presse (@afpfr) September 27, 2019

Церемония прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком состоится 29 сентября возле Дома Инвалидов в Париже. Родные политика пока не решили, будет ли гроб с телом покойного показан всем присутствующим, писал News.ru.