Шевроны наемников НАТО, техника: что бросили ВСУ при бегстве из Авдеевки

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

В ходе зачистки Авдеевки российские войска обнаружили тела военнослужащих противника с шевронами западных стран. Что еще было найдено во взятом городе, какова сейчас ситуация в Авдеевке?

Что нашли при зачистке Авдеевки

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что на форме уничтоженных украинских военных в Авдеевке были нашиты шевроны стран НАТО.

«Зачистка Авдеевки открыла немало интересных нюансов. В данном случае речь идет о брошенных вооруженными формированиями Украины телах, на форме которых красуются американские и польские шевроны», — рассказал Кимаковский.

Ранее стало известно, что в Авдеевке нашли вооружение, произведенное на Западе. Командир отряда спецназначения «Викинг» сообщил, что снаряды для автоматического гранатомета были произведены в Польше или Болгарии.

При отступлении ВСУ бросили большое количество боевой техники, в том числе западных образцов: в соцсетях распространились кадры с брошенным под Авдеевкой немецким танком Leopard 2A4. Другой Leopard, 2A5, и американская бронемашина Bradley были уничтожены ВСУ при отступлении, чтобы не допустить их попадания к ВС РФ.

Что сейчас происходит в Авдеевке

В эфире Первого канала российские военные рассказали, что сейчас подразделения инженерных войск проводят разминирование в городе. Только за 18 февраля было уничтожено более 200 взрывоопасных предметов. При отступлении ВСУ минировали в первую очередь перекрестки улиц, здания и подвальные сооружения.

В соцсетях распространяют кадры зачистки Авдеевки, ВС РФ действуют в частном секторе и других районах города. Telegram-канал «Два майора» со слов своих источников сообщил, что в городе взято большое количество пленных.

«Пленных вээсушников очень много, прям думают, куда их девать», — отмечает канал.

Это противоречит заявлениям командования ВСУ о том, что украинские войска смогли выйти из города.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Что говорят про Авдеевку за рубежом

Военный обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Рёпке заявил о «потрясении» в связи с тем, что ВС РФ смогли в краткие сроки занять Авдеевский коксохимический завод — самую укрепленную позицию ВСУ в окрестностях города.

Китайское издание Global Times назвало победу России в Авдеевке «самым значительным изменением на украинском поле боя с мая 2023 года», когда силы ЧВК «Вагнер» взяли под контроль город Бахмут.

По версии экспертов The New York Times, следующей целью ВС РФ после освобождения Авдеевки должен стать Угледар или Работино. Как стало известно 18 февраля, российские войска начали активное наступление в районе Работино и смогли достичь окраины населенного пункта.

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