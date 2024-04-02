Шестиклассник погиб при стрельбе в школе Финляндии Подросток открыл стрельбу в финской школе, погиб шестиклассник и ранены двое

Фото: IMAGO/Markku Ulander/Global Look Press

Двенадцатилетний подросток погиб при стрельбе в школе финского города Вантаа, сообщили в пресс-службе местной полиции. Тяжело ранены еще двое детей. Отмечается, что стрелком оказался шестиклассник, он сбежал после нападения, его задержали спустя примерно час в Хельсинки. При нем было оружие, он не оказал сопротивление.

Один из пострадавших от стрельбы скончался на месте. В результате перестрелки два человека получили серьезные ранения. Пострадавшие — 12-летние школьники, — сказано в публикации.

Отмечается, что школьник использовал лицензированный пистолет, который принадлежит кому-то из близких родственников. Задержанный ранее не совершал преступлений, вину не отрицает. В настоящее время проводятся допросы.

3 апреля в школах Вантаа поднимут траурные флаги в связи с трагедией. При этом занятия в учебных заведениях отменять не будут.

Стрельба в одной из школ финского города Вантаа произошла 2 апреля примерно в 09:00 по местному времени. Правоохранители рассказали, что участники перестрелки — несовершеннолетние. Изначально сообщалось о троих раненых.

В феврале Telegram-канал Baza сообщал, что в Ижевске уголовное дело о призывах к теракту завели на восьмиклассницу, которая часто смотрела в интернете ролики про нападения на школы. По его информации, при обыске дома у 14-летней ученицы нашли дневник, в котором она писала о желании найти сообщника, чтобы устроить стрельбу в учебном заведении.