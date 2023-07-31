Шестеро россиян попали в санкционный список Британии из-за одного иноагента Британия ввела санкции против россиян за участие в уголовном процессе против Кара-Мурзы

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Политик Владимир Кара-Мурза

Правительство Великобритании расширило антироссийские санкции, сообщает пресс-служба кабмина. Согласно обнародованным данным, власти Соединенного Королевства ввели ограничения в отношении шести россиян, которые принимали участие в уголовном процессе против журналиста Владимира Кара-Мурзы (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), осужденного по делам о госизмене, распространении фейков о российской армии и участии в работе нежелательной организации.

Британский санкционный список пополнили судьи Виталий Белицкий, Екатерина Дорохина и Наталья Дударь, прокурор Борис Локтионов, выступавший на стороне обвинения Данил Михеев и член команды обвинителей Анна Потычко. Британские власти считают, что они «способствуют политике российского правительства, направленной на то, чтобы не допустить, чтобы российская общественность узнала правду о конфликте в Украине».

Кара-Мурза был задержан правоохранителями 11 апреля. Как выяснилось в ходе следствия, на протяжении многих лет журналист оказывал организациям из стран — членов НАТО помощь, направленную против безопасности России. За такую деятельность он получал порядка $30 тысяч в месяц (порядка 1,7 млн рублей). Позднее Кара-Мурза был приговорен к 25 годам лишения свободы. Кроме того, журналист должен выплатить штраф в размере 400 тысяч рублей.

Сегодня, 31 июля, суд отклонил жалобу на приговор Кара-Мурзе. Вину публицист ни по одному из пунктов обвинения не признал.