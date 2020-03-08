https://static.news.ru/photo/3a6e8a8e-61fa-11ea-baf9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Claudio Furlan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дополнительные меры безопасности в связи с распространением коронавирусной инфекции вызвали бунт в тюрьмах на севере Италии. При беспорядках погибли шесть заключённых и пострадали два сотрудника тюремной охраны.

Как сообщает Mirror, беспорядки в пяти тюрьмах начались во второй половине дня 8 марта после того, как правительство Италии объявило о временном запрете на посещение заключённых членами их семей. Самая серьёзная ситуация сложилась в Модене, где около 60 заключённых устроили пожар в местной тюрьме. Для восстановления спокойствия итальянские власти вынуждены были ввести в район беспорядков армейские части.

К настоящему моменту всех недовольных заключённых удалось вернуть в камеры. Уточняется, что причиной смерти двоих заключённых стала передозировка наркотиками.

Италия к началу марта стала главным мировым очагом распространения COVID-2019. Власти страны принимают всё более строгие меры по борьбе с эпидемией. Как передавал NEWS.ru, согласно новым правилам, за нарушение карантинного режима итальянцам может грозить тюрьма.