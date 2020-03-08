Дополнительные меры безопасности в связи с распространением коронавирусной инфекции вызвали бунт в тюрьмах на севере Италии. При беспорядках погибли шесть заключённых и пострадали два сотрудника тюремной охраны.
Как
К настоящему моменту всех недовольных заключённых удалось вернуть в камеры. Уточняется, что причиной смерти двоих заключённых стала передозировка наркотиками.
Италия к началу марта стала главным мировым очагом распространения COVID-2019. Власти страны принимают всё более строгие меры по борьбе с эпидемией. Как передавал NEWS.ru, согласно новым правилам, за нарушение карантинного режима итальянцам может грозить тюрьма.
Добавьте наши новости в избранные источники