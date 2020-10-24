Шесть уголовных дел завели на Украине в первые часы выборов

https://static.news.ru/photo/23dbcae4-16a3-11eb-a2d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yurii Rylchuk/Keystone Press Agency/GLobal Look Press

Шесть уголовных дел возбудили правоохранительные органы Украины за два часа с момента старта местных выборов. Об этом рассказал первый замглавы МВД страны Сергей Яровой.

Он отметил, что с начала голосования зарегистрировано 383 заявки о нарушениях. По двум из них составлены административные протоколы.

По словам Ярового, 65 избирательных участков в стране начали работу с опозданием. По прошествии двух часов выборов так и не заработали четыре участка. Глава ЦИК Украины Олег Диденко объяснил несвоевременное начало работы участков техническими проблемами, сообщает ТАСС.

На Украине проходят выборы депутатов областных, городских, районных и поселковых советов, а также мэров населённых пунктов. Избирательные участки открыты по всей стране за исключением неподконтрольных Киеву районов Донбасса.

Ранее NEWS.ru писал, что полицейские задержали женщину, которая оголилась перед участком, где голосовал президент Украины Владимир Зеленский. Предполагается, что она является сторонницей движения Femen.