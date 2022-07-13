Шесть кандидатов на пост премьера Британии прошли во второй тур голосования

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Экс-глава Минфина Великобритании Риши Сунак

Во второй тур выборов в Британии на пост премьера страны прошли 6 кандидатов, которые набрали как минимум 30 голосов членов фракции Консерваторов, заявил глава руководящего комитета партии Грэм Брейди, передает Sky News. Следующий тур должен состояться 14 июля. После следующего раунда должны остаться два кандидата, одному из которых отдадут кресло премьер-министра. Объявить имя нового лидера партии и, соответственно, премьера планируют 5 сентября.

Во второй тур прошли бывший глава Минфина Риши Сунак, глава МИД Лиз Трасс, замминистра по международной торговле Пенни Мордонт и председатель комитета по иностранным делам Палаты общин Том Тугендхат. Также в следующий тур прошли экс-замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок и генпрокурор Англии и Уэльса Суэлла Браверман.

Ранее стало известно, что представители правящей в Великобритании Консервативной партии считают замминистра по международной торговле Пенни Мордонт главной фавориткой на пост лидера партии и премьер-министра.

12 июля стало известно, что за должность премьера Великобритании поборются восемь кандидатов. Все они получили 20 голосов от консерваторов в парламенте, необходимых для участия в первом туре выборов.

7 июля Борис Джонсон объявил об уходе в отставку с поста премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии.