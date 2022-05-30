Шесть человек погибли при обстрелах Донецка

ВСУ обстреляли две школы и гимназию в центре Донецка, передаёт Telegram-канал штаба территориальной обороны ДНР. В результате инцидента пострадали 14 человек, ещё шесть погибли.

По предварительной информации, в результате обстрела ВФУ в Донецке число жертв возросло до 20 человек: шесть погибли и 14 получили ранения. <...> Среди погибших — подросток 2009 года рождения, — говорится в сообщении.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что Украина обстреливала городские школы из американского тяжелого вооружения. Он сообщил, что в настоящее время атака продолжается.

Ранее два человека погибли при обстреле «Точкой-У» поселка Сватово в ЛНР. По данным Генпрокуратуры республики, ещё восемь получили ранения.