Шэппс заявил, что Великобритания не хочет прямого столкновения с Россией

Фото: Ray Tang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Власти Великобритании не хотят вступать в прямой военный конфликт с Россией, заявил глава британского Минобороны Грант Шэппс, отвечая на вопрос о том, почему королевские ВВС помогали Израилю перехватывать запущенные Ираном дроны и ракеты, но отказались помогать с этим Украине. Он подчеркнул, что ситуации в Израиле и на Украине сильно отличаются.

Мы не хотим участвовать в прямом конфликте с Россией, — сказал министр.

Ранее стало известно, что депутаты бундестага от партии канцлера Олафа Шольца СДПГ считают возможным обеспечить защиту неба над Украиной с территории стран НАТО. Член комитета бундестага по обороне Джо Вайнгартен счел недостаточным поставлять Украине системы ПВО и ракеты к ним.

До этого премьер-министр Великобритании Риши Сунак на брифинге в штабе 1-й Варшавской бронетанковой бригады сообщил, что оборонная промышленность Соединенного Королевства переводится в военный режим. По его словам, на Украину будут поставлять вооружение как минимум на текущем уровне до тех пор, пока это будет необходимо.

В апреле представитель генсека ООН по Альянсу цивилизаций и экс-глава МИД Испании Мигель Анхель Моратинос заявил, что в настоящий момент мир переживает нечто вроде третьей мировой войны. Он обратил внимание, что слова о мире заменили речами о безопасности, и призвал спасать не только планету, но и само человечество.