https://static.news.ru/photo/d0f6bf70-57c9-11ea-be8d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Reporters/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Входящие в Шенгенскую зону государства имеют право самостоятельно вводить пограничный контроль в рамках защиты безопасности и здоровья, подтвердила представитель Еврокомиссии.

Это значит, что коронавирус является объективной причиной для принятия подобных мер, передаёт РИА Новости.

Такие меры могут приниматься, но они должны быть основаны на анализе рисков и научных данных, — подчеркнула она.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Италии с вечера 24 февраля зарегистрировано 40 новых случаев заражения COVID-19. Общее число инфицированных возросло до 272 человек. Жертвами коронавируса в европейской стране стали семь человек. Шесть летальных исходов были зафиксированы в регионе Ломбардия, ещё один — в Венето.

В связи с распространением коронавируса власти Британии призвали возвращающихся с севера Италии туристов самостоятельно изолировать себя в случае возникновения симптомов заболевания.