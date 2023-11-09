Greenpeace может выплатить $2,1 млн нефтяному гиганту Shell в суде требует у Greenpeace возмещения ущерба на $2,1 млн

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Британская нефтегазовая компания Shell выступила в Высоком суде Лондона с иском против экологической организации Greenpeace, потребовав компенсацию ущерба общей суммой $2,1 млн, сообщает агентство Reuters. Причиной ущерба стал протест активистов против бурения скважин, происходивший на борту судна рядом с Канарскими островами.

Согласно исковому заявлению, компания просит компенсировать расходы, связанные с задержкой доставки грузов и обеспечением дополнительной безопасности, а также судебные издержки. Как утверждается, четверо представителей экоорганизации преследовали судно на высокоскоростных лодках, забрались на его борт и не покидали его до прибытия в Норвегию.

Истец сообщил, что высадка на движущееся судно в море была очень опасной и незаконной. Как отметил представитель Shell, несмотря на то, что право на протестные акции является неоспоримым, они должны проходить в рамках существующих норм.

В Greenpeace заявили, что данный иск стал одной из крупнейших юридических угроз в отношении возможности организации проводить манифестации более чем за 50-летнюю историю. В организации уточнили, что нефтегазовая компания готова снизить размеры компенсации до 1,4 млн долларов, если Greenpeace откажется от проведения протестов на любых объектах инфраструктуры Shell.

Ранее Министерство юстиции внесло Greenpeace в список нежелательных организаций. Такое решение было принято в связи с тем, что организация причастна к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ.