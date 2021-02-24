Шеф-повар Макрона решил перестать работать с президентом

https://static.news.ru/photo/e4f9b804-76a6-11eb-97bc-96000091f725_660.jpg Гийом Гомес Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Шеф-повар президента Франции Эммануэля Макрона Гийом Гомес решил уйти из Елисейского дворца, где он проработал 25 лет.

42-летний кулинар сообщил об этом в Facebook. Он напомнил, что его принимал на работу в «первый дом Франции» Жак Ширак. Всего Гомес готовил для четырёх президентов. Повар заявил, что он приложил руку к 2 млн обедов для гостей и сотрудников президентской администрации.

На своём месте я старался не только как можно лучше выполнять свои обязанности, но и содействовать распространению французской культуры и кулинарного наследия. Теперь я хотел бы полностью посвятить себя этому направлению и обратился с такой просьбой к президенту, — написал Гомес.

В 2012 году Гомес, считающийся одним из самых известных шеф-поваров Франции, получил рыцарский знак национального ордена «За заслуги» от занимавшего тогда пост президента Николя Саркози.

О кандидатах на замену главного повара Франции в президентской администрации пока не сообщали.

Ранее российский шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев зарегистрировал брак со своей избранницей, моделью и студенткой МГУ Валерией Куденковой, передавал NEWS.ru.