Шеф-повар Макрона решил перестать работать с президентом

Шеф-повар президента Франции Эммануэля Макрона Гийом Гомес решил уйти из Елисейского дворца, где он проработал 25 лет.
42-летний кулинар
На своём месте я старался не только как можно лучше выполнять свои обязанности, но и содействовать распространению французской культуры и кулинарного наследия. Теперь я хотел бы полностью посвятить себя этому направлению и обратился с такой просьбой к президенту, — написал Гомес.
В 2012 году Гомес, считающийся одним из самых известных шеф-поваров Франции, получил рыцарский знак национального ордена «За заслуги» от занимавшего тогда пост президента Николя Саркози.
О кандидатах на замену главного повара Франции в президентской администрации пока не сообщали.
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