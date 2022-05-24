«План Маршалла» по восстановлению Украины не предполагает контроля средств Эксперты озабочены вопросом, как будет осуществляться учет десятков миллиардов евро, которые планируется выделить на «ремонт Украины»

Мариуполь, Украина / Фото Владимир Гердо/ТАСС

Для восстановления Украины потребуется масштабная программа, над которой нужно начинать работать уже сейчас, заявил в интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung президент Всемирного экономического форума (ВЭФ) Борге Бренде. Это заявление было опубликовано в день открытия четырёхдневного форума ВЭФ в Давосе. Начало работы над «планом Маршалла» для Украины стало одной из ключевых тем представительного мероприятия, собравшего две с половиной тысячи политиков, бизнесменов, общественных деятелей мира. Ранее Евросоюз предложил создать «Платформу реконструкции Украины», которая должна объединить государства и организации в помощь этой стране. При этом эксперты напомнили, что столь серьёзные средства требуют и не менее серьёзного контроля. Однако инициаторы выделения финансовой помощи Украине не обсуждают в публичном пространстве механизмы контроля выделенных средств.

Запад настаивает на спешном восстановлении страны

По данным Bloomberg, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил европейским партнёрам, что на реконструкцию страны потребуется $1,1 трлн. Прежде президент Украины Владимир Зеленский приводил оценку в $600 млрд. Пока европейцы говорят о более скромных суммах, но большое количество программ и проектов, возможно, приблизят окончательную цифру к запрашиваемой украинским руководством.

Дмитрий Кулеба Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

Международное сообщество должно предложить современный «план Маршалла» ещё до окончания вооружённых действий на территории Украины, считает президент ВЭФ Борге Бренде. Он уточнил, что уже необходимо начинать работу по восстановлению на территориях, которые сегодня подконтрольны Киеву. Он подчеркнул, что речь идет об инфраструктуре: школах, электроснабжении, мостах и дорогах. Соответствующее предложение Бренде намерен адресовать участникам ВЭФ в Давосе — их здесь собралось около 2,5 тысячи человек. Немецкое издание Spiegel привело цитату президента форума: «Для этого мы также соберем руководителей компаний под девизом „Генеральные директора для Украины“».

Европейский союз (ЕС) берёт на себя существенную долю финансовой поддержки Украине, если судить по инициативам его высшего исполнительного органа — Европейской комиссии. 20 мая Еврокомиссия изложила в коммюнике планы немедленных действий ЕС по восстановлению Украины. Как стало известно британской газете The Guardian, Еврокомиссия разработала план по восстановлению Украины, в котором отметила, что при «значительных финансовых потребностях» этот процесс займёт более десяти лет, ущерб инфраструктуре составит более 100 млрд евро. По всей видимости, в целом такую сумму ЕС и намерен предоставить Украине, растянув ее выделение на многие годы и распределив по различным программам.

С конца февраля нынешнего года ЕС уже выделил Украине около 4,1 млрд евро на поддержку социально-экономической стабильности. Об этом ещё в начале мая заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Европейский фонд мира в качестве помощи передал Киеву 1,5 млрд евро — для возмещения государствам, которые оказывают военную поддержку. Этот фонд ЕС создал в прошлом году специально для поставки военной техники и создания оборонной инфраструктуры по запросу третьих стран. Украине фонд готов перевести в ближайшее время ещё 500 млн евро.

В 2022 году Еврокомиссия намерена предложить дополнительную макрофинансовую помощь в виде кредитов на сумму до 9 млрд евро, которая будет дополнена поддержкой других двусторонних и многосторонних международных партнеров, включая G7.

Еврокомиссия поделилась планами по созданию фонда RebuildUkraine, который станет определяющим для ЕС в выборе приоритетных проектов — фонд будет координировать финансирование. Работу фонда планируют построить на сочетании грантов и займов. Есть сведения, что в него предлагают направлять доходы от европейских активов российских бизнесменов, против которых были введены санкции.

Во вторник, 24 мая, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своём выступлении на МЭФ в Давосе подвела промежуточный итог в оказании помощи Киеву: «Мы предложили Украине макрофинансовую поддержку на сумму порядка десяти миллиардов евро. Это крупнейший в истории ЕС пакет поддержки для третьей страны».

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (справа) беседует с Клаусом Швабом, основателем и исполнительным председателем Всемирного экономического форума (ВЭФ) Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

Аппетиты клептократов реформы не снизили

Европейские экономисты хорошо поработали над созданием схемы притока финансовых сумм в распоряжение Киева. Но на Западе растёт скептицизм в отношении эффективного использования помощи. Согласно исследованиям международной неправительственной организации Transparency International «Индекс восприятия коррупции», в 2021 году Украина заняла последнее место среди европейских стран с индексом 122. Соседями её стали Замбия, Габон, Папуа — Новая Гвинея. В июле прошлого года госсекретарь США Энтони Блинкен на международной конференции Ukraine Reform Conference в Вильнюсе заявил, что Украина теряет примерно треть своего ВВП из-за коррупции. Выделять огромные суммы такой стране опасно, тем более в экстремальное время, которое развязывает руки тем, кто контролирует и распределяет деньги.

Научный сотрудник Европейского центра Атлантического совета (США) Фрэнсис Шин предупредил руководство ЕС, что они «должны учитывать печально известных украинских олигархов». В своей статье во влиятельном американском журнале Foreign Policy Шин отметил, что процесс восстановления могут сорвать «клептократы Украины», что, в свою очередь, станет ещё одной угрозой для украинского государства. По мнению американского аналитика, «клептократические круги Украины» могут использовать масштабную иностранную помощь для компенсации «своих собственных потерянных миллиардов долларов» после 24 февраля нынешнего года. Антикоррупционная кампания президента Зеленского продвигается медленно. ЕС и его союзники должны оказать президенту помощь в искоренении коррупции, иначе нет гарантий, что помощь «не будет украдена клептократами», заключил эксперт Фрэнсис Шин. В то же время, по его сведениям, «попытки ЕС улучшить антикоррупционные механизмы в стране не оказали существенного влияния».

Бородянка, Киевская область Украины Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с NEWS.ru отметил, что многомиллиардные средства, выделяемые Украине, только усугубят коррупционные недуги как в стране, так и на Западе.

Кто выделяет эти деньги, тот и в доле. Например, уже стало известно, что из 40 млрд американской помощи лишь 7–8 миллиардов пойдёт на Украину, остальные на американский ВПК. В данном случае деньгами не дают, только оружием. Украина на чёрном рынке оружия работает давно. Помните, как взрывались склады с оружием — надо было проданное списать. Европейцы тоже свои схемы расписали, знают, где можно «заработать». Украинское общество наивно верит, что эти деньги выделяют ему. Поэтому люди задают [властям] вопросы о том, почему урезают их зарплаты, не выплачивают отпускные, почему ожидается урезание пенсий? Владимир Олейник экс-депутат Верховной рады Украины

Заявление президента ВЭФ Борге Бренде о необходимости приступать к восстановлению Украины уже сейчас, не дожидаясь «мирного соглашения», тоже удивило экспертов — во время спецоперации никто не может гарантировать сохранность восстановленных объектов. Не будет возможности в итоге и проконтролировать, сколько вложено в конкретный объект, если он вторично окажется уничтоженным.