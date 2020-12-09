Sharlie Hebdo показал карикатуры на скончавшегося экс-президента Франции

https://static.news.ru/photo/d493c974-3a23-11eb-9ee7-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago stock&people via imago-images.de/Global Look Press

Сатирический журнал Sharlie Hebdo опубликовал на обложке карикатуры на скончавшегося экс-президента Франции Жискара д’Эстена.

На обложке журнала крупными буквами написано «Прощай, Жискар!», сам бывший лидер республики изображён на четырёх карикатурах с подписями «Охотник», «Гильотинщик», «Могильщик» и «Неудачник», пишет RNS.

Номер поступил в продажу в день национального траура по политику, который скончался 2 декабря в возрасте 94 лет.

Adieu Giscard !



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EnquÃªte sur les sorciÃ¨res, ces fÃªlÃ©s du chaudron

Vaccins anti-Covid : pour une piqÃ»re Ã©clairÃ©e

Zoom sur des bÃ©bÃ©s sans bras et une agence de santÃ© publique aveugle



En vente demain ! pic.twitter.com/YnqGTkUhz4 — Charlie Hebdo (@Charlie_Hebdo_) December 8, 2020

Жискар д’Эстен руководил Францией с 1974 по 1981 годы. При его президентстве была совершена последняя во Франции казнь с использованием гильотины — в 1977 году в Марселе был обезглавлен выходец из Туниса Хамида Джандуби, обвинённый в пытках и убийстве 21-летней девушки.

В середине октября во французском городе Конфлан-Сент-Онорин был убит и обезглавлен преподаватель истории, географии и обществознания Самюэль Пати. Совершил преступление 18-летний уроженец Чечни Абдулак Анзоров. Он распространил в соцсетях фото жертвы и оставил аудиозапись, в которой заявил, что убийство является местью за пророка. На уроке, посвящённом свободе слова в стране, Пати собирался продемонстрировать карикатуры на Мухаммеда, которые несколько лет назад были опубликованы французским журналом Charlie Hebdo и спровоцировали нападение на редакцию.

После смерти Пати в нескольких городах Франции были совершены нападения на христиан, приравненные французскими властями к терактам. В начале ноября журнал Charlie Hebdo карикатурой отреагировал на теракты во Франции.