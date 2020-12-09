Sharlie Hebdo показал карикатуры на скончавшегося экс-президента Франции

Жискар д’Эстен руководил Францией с 1974 по 1981 годы. При его президентстве была совершена последняя во Франции казнь с использованием гильотины — в 1977 году в Марселе был обезглавлен выходец из Туниса Хамида Джандуби, обвинённый в пытках и убийстве 21-летней девушки.
В середине октября во французском городе Конфлан-Сент-Онорин был убит и обезглавлен преподаватель истории, географии и обществознания Самюэль Пати. Совершил преступление 18-летний уроженец Чечни Абдулак Анзоров. Он распространил в соцсетях фото жертвы и оставил аудиозапись, в которой заявил, что убийство является местью за пророка. На уроке, посвящённом свободе слова в стране, Пати собирался продемонстрировать карикатуры на Мухаммеда, которые несколько лет назад были опубликованы французским журналом Charlie Hebdo и спровоцировали нападение на редакцию.
После смерти Пати в нескольких городах Франции были совершены нападения на христиан, приравненные французскими властями к терактам. В начале ноября журнал Charlie Hebdo карикатурой отреагировал на теракты во Франции.
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