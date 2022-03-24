Шарля Мишеля переизбрали на должность главы Евросовета

Шарль Мишель переизбран на второй срок на должность председателя Евросовета, сообщает ТАСС. В рамках нового срока он пробудет на посту главы Евросовета до 30 ноября 2024 года включительно. Отмечается, что он также был переизбран на пост председателя саммита Европы на тот же период.

Европейский совет сегодня переизбрал Шарля Мишеля своим председателем на второй срок в два с половиной года, с 1 июня 2022 года по 30 ноября 2024 года. Шарль Мишель также был вновь назначен председателем Европейского саммита на тот же период, — говорится в заявлении.

Кандидат на эту должность избирается лидерами стран — членов Евросоюза каждые два с половиной года.

Ранее президент России Владимир Путин по телефону обсудил с Шарлем Мишелем ситуацию на Украине. Глава российского государства тогда заявил, что Киев не продемонстрировал серьёзного настроя на поиск взаимоприемлемого решения.

Глава Евросовета в своём выступлении в марте заявил, что Евросоюз обсудит заявки Украины на вступление в ЕС.