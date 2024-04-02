Шарий заявил, что российские спецслужбы выяснили имя заказчика покушения Блогер Шарий: спецслужбы России уже знают, кто пытался совершить покушение

Фото: Ольга Шарий/CC BY 4.0/Wikimedia Commons

Анатолий Шарий

Украинский блогер Анатолий Шарий, проживающий в Испании, заявил в Telegram-канале, что спецслужбы России «уже в курсе», кто и почему пытался совершить покушение на него. По его словам, он столкнулся с «традиционной для отдельных силовых структур операцией под чужим флагом».

Насколько я знаю, специальные службы РФ уже в курсе — кто, что, через кого и почему осуществлял эту традиционную для отдельных силовых структур операцию под чужим флагом, <...> российские специальные службы уже продвинулись в расследовании попытки расстрела моего авто в Испании 6 марта гораздо дальше испанской полиции, которая по каким-то своим особым причинам решила не делать и не расследовать вообще ничего, — написал Шарий.

Ранее Шарий рассказал, что на его автомобиль в Испании напали. По его словам, двое неизвестных попытались обстрелять машину из автоматов, причем внутри также находилась его супруга. Позднее он сообщил, что хочет обратиться к правоохранительным органам России с просьбой о расследовании покушения. Сам Шарий уверен, что за нападением стоит президент Украины Владимир Зеленский — кроме него «заказать» убийство больше некому, подчеркнул мужчина.

Журналист известен критикой в адрес украинского лидера. В июле Служба безопасности Украины заочно предъявила ему обвинение в государственной измене. Правительство направляло в Испанию запрос об экстрадиции блогера, но получило отказ.