https://static.news.ru/photo/c3f919ac-5ef0-11ea-98fc-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Шарий Фото: Анатолий Шарий/facebook.com

Украинский блогер Анатолий Шарий разочаровал русофобов, ожидавших войну между Россией и Турцией. По его словам, встреча двух лидеров прошла в Москве и решила некоторые противоречия.

Не успели тупорылые порадоваться «войне Турции и РФ», не успели выказать всё восхищение отважным воином света Эрдоганом, как вот уже он встречается с Путиным. И помидоры всё-таки были не червивые, а очень норм, — цитирует портал SM-News слова журналиста.

Он отметил, что напряжённость между странами немного спадёт.

Как писал NEWS.ru, Эрдоган 5 марта на встрече в Кремле со своим российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что итоги переговоров двух лидеров облегчат ситуацию в сирийском Идлибе. Как отметил турецкий политик, встреча двух президентов в связи с переговорами по Идлибу имеет большое значение.