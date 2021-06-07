Шантаж глобального уровня: Зеленский назвал роль «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/fb7bfe18-46f7-11eb-9311-fa163e074e61_660.jpg Фото: George Cracknell Wright/Keystone Press Agency

Шантажом глобального уровня назвал газопровод «Северный поток — 2» президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора со своим коллегой из США Джо Байденом. Об этом в интервью РБК-Украина сообщил советник руководителя офиса украинского президента Михаил Подоляк.

Президент Зеленский отдельно упомянул, что «Северный поток — 2» — это не столько экономический аспект, на чём настаивают отдельные страны, а именно вполне конкретное проявление шантажа глобального уровня, — рассказал Подоляк.

Телефонный разговор лидеров США и Украины состоялся в понедельник, 7 июня. Сообщалось, что Джо Байден пригласил своего коллегу Владимира Зеленского нанести визит в Вашингтон этим летом.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Газопровод протянется от берегов РФ через Балтийское море до Германии. Против проекта выступают США, Украина и ещё ряд европейских стран.