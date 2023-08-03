Шаман погиб в результате удара ВКС России на Купянском направлении Военного с позывным Шаман уничтожили ВС РФ на Купянском направлении

Фото: Petrov Sergey/news.ru via globallookpress.com

Главный сержант 68-й отдельной егерской бригады украинских формирований, майстер-сержант Антон Усовский с позывным Шаман погиб в результате авиаудара ВКС России, сообщил военкор Чингис Дамбиев в Telegram-канале. Все произошло на Купянском направлении в райне населенного пункта Стельмаховка.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что под Купянском пятеро бойцов Вооруженных сил России взяли штурмом позиции ВСУ и взяли в плен шестерых украинских военнослужащих. В Сети появились кадры этой операции. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

По данным канала, моральный дух украинских солдат падает с каждым днем, и у ВСУ нет сил и желания не только идти в контрнаступление, но и оборонять позиции.

Также российские артиллеристы сорвали переброску резервов бойцов Вооруженных сил Украины на Купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский. По его словам, противник дважды за день пытался осуществить операцию, однако был остановлен бригадами ВС РФ в районе Берестового и Новоселовского.