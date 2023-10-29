«Шайка клоунов»: британский обозреватель высмеял политиков США Обозреватель Telegraph Стэнли: шайка американских клоунов ведет США к краху

Фото: Michael Nagle/XinHua/Global Look Press

Американские политики похожи на шайку клоунов, они ведут США к краху, сообщил обозреватель Telegraph Тим Стэнли. По его мнению, доказательствами этого являются маразм президента Джо Байдена и судебные разбирательства над Трампом.

Сочетание маразма Байдена, судебных процессов над Трампом, иррациональная политика Демократической партии и отказ республиканцев идти на какие-нибудь компромиссы усиливает ощущение, что наш нынешний мировой порядок — это шайка клоунов, — написал Стэнли.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что нынешний лидер страны Джо Байден предал Израиль. По словам республиканца, он стал разжигателем войны, при этом даже не задумавшись о благе собственной страны.

Он также подчеркнул, что слабость американского лидера привела к катастрофическому мировому конфликту. Сам Трамп, по его заверениям, не допустил бы военной операции на Украине и эскалации на Ближнем Востоке.

До этого бывший президент уже заявлял, что действующая администрация Белого дома во главе с Джо Байденом доведет страну до третьей мировой войны. По мнению политика, виной этому будет некомпетентность американского истеблишмента в целом и нынешнего президента Америки в частности.